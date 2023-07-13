Пивоварова считает, что Медведев может выиграть Уимблдон

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Даниил Медведев способен обыграть первую ракетку мира — Карлоса Алькараса — в полуфинале Уимблдона, а затем взять трофей в финале, куда выйдет победитель пары Янник Синнер — Новак Джокович.

«От матча Медведева и Алькараса я ожидаю очень красивой игры и ярких моментов. Думаю, это будет очень непростой матч. Будем болеть за Даню и надеяться на его победу. Я считаю, что у него есть все, чтобы победить и в этом матче, и в финале. Он может взять трофей Уимблдона. Все будет зависеть от настроя Медведева, насколько спокойно он подойдет к матчу и насколько собранным будет. Будем надеяться, что все сложится», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Медведев и Алькарас сыграют в пятницу, 14 июля, вторым запуском на Центральном корте. Счет в личных встречах 1-1.