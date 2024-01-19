Пивоварова считает, что Хачанов не пройдет дальше четвертого круга на Australian Open-2024

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от дальнейших выступлений россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии-2024.

«Я думаю, что Карен точно сможет дойти до четвертого круга, а вот дальше будет сложно, потому что он может встретиться с Янником Синнером, а для меня Синнер — номер один на этом турнире. Я с восторгом смотрела, как он закончил год, как он спрогрессировал, вышел на новый уровень для себя и максимально завысил планку ожиданий. Думаю, что он будет очень опасен на Australian Open и не уверена, что Карен сможет показать необходимый уровень игры, чтобы одолеть его», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Хачанов во втором круге турнира обыграл Александра Ковачевича из США (6:4, 6:3, 4:6, 6:3). В третьем раунде российский теннисист встретится с чехом Томашем Махачем. Их матч пройдет 19 января и начнется в 03.00 по московскому времени.