Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:35

Пивоварова считает, что финал US Open между Джоковичем и Медведевым будет фантастическим

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от финального матча US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Я считаю, что это будет фантастический финал с самым высоким уровнем тенниса и накалом страстей. Можно будет просто смотреть и наслаждаться этой красивой игрой. Я ожидаю борьбы. Даниил способен из-за своей стабильной игры, терпения и интеллекта обыграть Новака. Но это будет непросто. У Новака будут определенные психологические сложности: ему нужно будет вновь сыграть в финале US Open против Даниила. Это станет для него испытанием», — приводит «Газета.ru» слова Пивоваровой.

Финал US Open — 2023 Даниил Медведев — Новак Джокович состоится 10 сентября, начало запланировано на 23.00 по московскому времени.

Источник: Газета.ru
1
Читайте также
Ветераны «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя
Американка Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open
Лавров прокомментировал предложение подключить РСХБ к SWIFT для зерновой сделки
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Илон Маск назвал настоящего управляющего Америкой вместо Байдена
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: финал Медведев — Джокович, решающие матчи Соболенко и Звонаревой
Медведев — Джокович: статистика и результат личных матчей
Дмитриева объяснила поражение Соболенко в финале US Open нервным срывом
Веснина о Звонаревой в финале US Open в 39 лет: «Потрясающе! Вера — пример для многих теннисисток»
Вера Звонарева в финале US Open: время начала и где смотреть трансляцию матча женских пар
Медведев знает, как побеждать Джоковича. Россиянин готов к финалу US Open
Даниил Медведев — Новак Джокович: время начала и где смотреть трансляцию финала US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитриева объяснила поражение Соболенко в финале US Open нервным срывом

Медведев — Джокович: статистика и результат личных матчей
Новости
RSS RSS
Все новости