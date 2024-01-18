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Пивоварова: «Многие теннисистки боятся Мирру Андрееву»

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова объяснила, как репутация 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой психологически давит на ее соперниц.

«Многие теннисистки боятся Мирру Андрееву, потому что знают, на что она способна, какой яркий у нее теннис, какая она бесстрашная девочка и как она идет к своей цели. Когда ты играешь против таких игроков, ты можешь от страха показать не лучший свой теннис. Я с восторгом наблюдаю за тем, какая Мирра уже мудрая и опытная, несмотря на возраст: как она дает интервью, какая она яркая личность. Теннису очень нужные такие спортсменки. Они привлекают внимание и делают этот спорт интересным. Мирра достойна всех наград», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Андреева разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса (6:0, 6:2). В следующем раунде она сыграет с француженкой Дианой Парри. Встреча пройдет 19 января.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/18/22140847.shtml?updated
Теннис
Анастасия Пивоварова
Мирра Андреева
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