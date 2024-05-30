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Сегодня, 14:35

Пивоварова рассказала, чего ждет от выступления Алькараса на «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась мнением о шансах Карлоса Алькараса добиться успеха на «Ролан Гаррос».

«У Карлоса все еще могут быть травмы, и тогда он не сможет хорошо себя показать на «Ролан Гаррос». Карлос выступает сейчас очень нестабильно. Где-то может выигрывать, а потом отдавать простые матчи на начальных этапах турнира. Тут сложно говорить, в каком состоянии он будет на протяжении всего «Ролан Гаррос», — цитирует Пивоварову «Газета.ru».

29 мая испанец обыграл голландца Йеспера де Йонга во втором круге со счетом 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.

Алькарас занимает третье место в мировом рейтинге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/30/23132857.shtml?updated
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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