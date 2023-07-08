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Пивоварова: «Для меня победа Андреевой над Крейчиковой не стала большим сюрпризом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала победу Мирры Андреевой над Барборой Крейчиковой во втором круге Уимблдона.

«Мирра — молодец. У нее хороший уровень тенниса, и она супермотивирована на победы. Бесстрашно выходит на корт против любого соперника. Для меня эта победа не стала большим сюрпризом.

Что касается стремительного взлета Мирры, то на самом деле я очень скептически отношусь к такому, потому что в последние пару лет появлялись подобные звездочки и тут же угасали. Мне все-таки хочется, чтобы Мирра проложила себе путь, который будет работать на нее много-много лет. Надеюсь, что она сможет стабильно выступать на самом высоком уровне. У Мирры есть все для этого — задор, много адреналина, который ее подстегивает играть все лучше и лучше и при котором она уверена, что обыграет любого соперника. Но такие ситуации уже случались, и дальше нужно быть осторожным, чтобы при первых трудностях или, не дай бог, травмах не потерять эту уверенность и этот настрой на победы», — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/07/20828468.shtml?updated
Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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