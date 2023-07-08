Пивоварова: «Для меня победа Андреевой над Крейчиковой не стала большим сюрпризом»

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала победу Мирры Андреевой над Барборой Крейчиковой во втором круге Уимблдона.

«Мирра — молодец. У нее хороший уровень тенниса, и она супермотивирована на победы. Бесстрашно выходит на корт против любого соперника. Для меня эта победа не стала большим сюрпризом.

Что касается стремительного взлета Мирры, то на самом деле я очень скептически отношусь к такому, потому что в последние пару лет появлялись подобные звездочки и тут же угасали. Мне все-таки хочется, чтобы Мирра проложила себе путь, который будет работать на нее много-много лет. Надеюсь, что она сможет стабильно выступать на самом высоком уровне. У Мирры есть все для этого — задор, много адреналина, который ее подстегивает играть все лучше и лучше и при котором она уверена, что обыграет любого соперника. Но такие ситуации уже случались, и дальше нужно быть осторожным, чтобы при первых трудностях или, не дай бог, травмах не потерять эту уверенность и этот настрой на победы», — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.