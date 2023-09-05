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Сегодня, 17:30

Пивоварова прокомментировала эпизод с медицинским тайм-аутом Медведева на US Open

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о том, что россиянин Даниил Медведев просил ингалятор в первом сете матча четвертого круга US Open против австралийца Алекса Де Минаура.

«Теннисистам сложно фокусироваться на игре, когда им приходится, помимо соперника, еще и бороться с жарой и высокой влажностью. Медведев сообщил, что обращался к врачу перед матчем, но, несмотря на то, что его подготовили к игре против де Минаура, все равно пришлось взять медицинский перерыв, так как были проблемы с дыханием. Онс Жабер, которая испытывала похожие симптомы, к сожалению, не смогла справиться с ситуацией и покидает US Open. Надеюсь, здоровье Даниила не станет решающим факторам и не отразится на итоге следующего матча», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

После третьего гейма Медведев вызвал врача и сказал, что ему тяжело дышать из-за жары и влажности. Третья ракетка мира попросил дать ему ингалятор. Россиянин одержал победу в этом матче со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В четвертьфинале Открытого чемпионата США он встретится с соотечественником Андреем Рублевым.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/05/21222110.shtml
Теннис
US Open
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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