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Пивоварова предположила, до какой стадии дойдет Андреева на Australian Open-2025

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Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова ответила на вопрос, до какой стадии может дойти россиянка Мирра Андреева на Открытом чемпионате Австралии.

«Думаю, Мирра Андреева сможет выйти в четвертый круг. У нее достаточно комфортная сетка на следующие два круга, а на четвертом она уже выходит на Арину Соболенко. Здесь уже ей будет намного сложнее, потому что Арина находится в классной форме, плюс здесь ее любимые австралийские корты, здесь Мирре будет сложно оказать какое-то сопротивление», — приводит Vprognoze.ru слова Пивоваровой.

В первом круге Australian Open Андреева победила Марию Боузкову из Чехии. Соболенко — действующая победительница турнира.

Источник: vprognoze.ru
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Мирра Андреева
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