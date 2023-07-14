Пивоварова объяснила, что может помешать Джоковичу выиграть Уимблдон-2023

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от финала Уимблдона между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Это будет, однозначно, яркий финал, потому что Алькарас и Джокович сейчас находятся на феноменальном уровне подготовки и психологии. Единственное, что могу сказать, Джокович будет больше нервничать. Это уже заметно по его матчам, потому что он хочет выиграть «карьерный» «Большой шлем» — победить на всех четырех турнирах «Большого шлема» в сезоне. И, конечно, он будет переживать и менее комфортно себя чувствовать. Возможно, это скажется на результате и будет решающим фактором в том, кто победит», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В полуфинале турнира Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева, а Джокович одержал победу над итальянцем Янником Синнером.

Мужской финал Уимблдона-2023 пройдет 16 июля. Джокович является действующим победителем соревнований.