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Пивоварова: «К Шнайдер есть вопросы в плане подготовки»

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Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала выступление Дианы Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии.

«К Шнайдер тоже есть вопросы в плане подготовки. И почему после шикарного сезона она уволила своего тренера Игоря Андреева. На прошлом турнире она была вся перебинтована и постоянно обращалась к физио. Все-таки впереди еще целый сезон, а ты находишься в таком состоянии. Поэтому я от нее не ждала серьезного результата», — цитирует Vprognoze.ru Пивоварову.

На Australian Open-2025 Шнайдер в третьем круге одиночного разряда проиграла хорватке Донне Векич.

Источник: vprognoze.ru
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Диана Шнайдер
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