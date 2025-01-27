Пивоварова: «К Шнайдер есть вопросы в плане подготовки»

Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала выступление Дианы Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии.

«К Шнайдер тоже есть вопросы в плане подготовки. И почему после шикарного сезона она уволила своего тренера Игоря Андреева. На прошлом турнире она была вся перебинтована и постоянно обращалась к физио. Все-таки впереди еще целый сезон, а ты находишься в таком состоянии. Поэтому я от нее не ждала серьезного результата», — цитирует Vprognoze.ru Пивоварову.

На Australian Open-2025 Шнайдер в третьем круге одиночного разряда проиграла хорватке Донне Векич.