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8 июня 2025, 17:02

Певец Фаррелл Уильямс посетил финал «Ролан Гаррос» между Синнером и Алькарасом

Алина Савинова
Фаррелл Уильямс.
Фото Reuters

Американский певец Фаррелл Уильямс присутствует на финальном матче «Ролан Гаррос» между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Игра проходит на центральном корте имени Филиппа Шатрие.

23-летний Синнер является первой ракеткой мира. За карьеру он завоевал 19 титулов на уровне АТР в одиночном разряде, в частности трижды побеждал на турнирах «Большого шлема».

22-летний Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 19 выигранных турниров АТР, в том числе четыре «Шлема».

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Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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