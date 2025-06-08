Певец Фаррелл Уильямс посетил финал «Ролан Гаррос» между Синнером и Алькарасом

Американский певец Фаррелл Уильямс присутствует на финальном матче «Ролан Гаррос» между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Игра проходит на центральном корте имени Филиппа Шатрие.

23-летний Синнер является первой ракеткой мира. За карьеру он завоевал 19 титулов на уровне АТР в одиночном разряде, в частности трижды побеждал на турнирах «Большого шлема».

22-летний Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 19 выигранных турниров АТР, в том числе четыре «Шлема».