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Петрова: «Рублев хорошо подготовился, расставил приоритеты и поставил цели на сезон»

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпиады 2012 года Надежда Петрова прокомментировала победу россиянина Андрея Рублева над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Australian Open-2024.

«Я очень рада тому, как Андрей начал сезон, с титула. Это говорит о том, что он хорошо подготовился, расставил приоритеты, поставил новые цели на сезон и хочет двигаться дальше, не останавливаться на том, чего достиг. Первый круг для него был очень напряженным, он с большим трудом ушел от поражения. Такие матчи окрыляют теннисистов, у него появилось второе дыхание — это раскрепощает и придает уверенности. Думаю, на этом Рублев пойдет дальше. Вот когда он выйдет на топовых соперников, шансы будут 50 на 50. Пока он идет на Джоковича. Хочется, чтобы Андрей мог побороться с лучшим на данный момент соперником, показал, на что способен. Интересно за ним следить, мне очень нравится его стиль игры, да и человек он очень приятный, располагает к себе публику», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Рублев встретится с Себастьяном Кордой из США. Матч между ними пройдет 19 января.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/18/22141705.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Надежда Петрова
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