Петрова считает, что Шнайдер повезло с соперницами на US Open

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова оценила выступление россиянки Дианы Шнайдер на US Open-2024.

«По сетке на US Open ей повезло больше всех наших девушек, только в четвертом круге она выходит на «сеяную» американку Пегулу, с которой Диана уже играла в этом сезоне. Думаю, что и эту теннисистку может одолеть. Конечно, надо напрячься, постараться сыграть в свой лучший теннис, уверенно от начала и до конца. Пегула — теннисистка из топ-10, но в хороший день Диана может ее обыграть», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

31 августа Шнайдер обыграла итальянку Сару Эррани в третьем круге US Open — 6:2, 6:2. До этого она победила датчанку Клару Таусон (6:4, 6:4) и Надю Подороску из Аргентины (6:0, 6:1).