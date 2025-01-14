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Сегодня, 16:43

Петрова считает, что россиянки смогут пройти в четвертый круг Australian Open

Камила Абдурахманова
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Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова рассказала, что выход хотя бы одной российской теннисистки в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии будет хорошим результатом.

«Наши девочки хорошо распределены по сетке турнира, думаю, мы увидим много россиянок в третьем круге. Думаю, Андреева, Шнайдер, Самсонова, Касаткина смогут пройти в четвертый круг. Потом уже будут встречи с высоко сеяными соперницами, поэтому если мы увидим одну нашу теннисистку в четвертьфинале, то это будет хороший результат. Хотя в том году наши девчонки удивляли. Андреевой, Блинковой надо защищать свои очки, и это дополнительный стимул пройти далеко», — сказала Петрова ТАСС.

В первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии — соревнования проходят на хардовом покрытии. Завершатся состязания у женщин 25 января. Призовой фонд турнира превышает 59,7 миллиона долларов.

Действующая чемпионка в женском одиночном разряде — белоруска Арина Соболенко. Единственная россиянка, побеждавшая в турнире, — Мария Шарапова (2008 год).

Источник: ТАСС
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