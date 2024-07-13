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Сегодня, 18:35

Петрова считает, что Калинская смогла найти свою игру на Уимблдоне

Алина Савинова
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Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова прокомментировала выступление российской теннисистки Анны Калинской на Уимблдоне-2024.

«Очень рада за Калинскую, которая [на Уимблдоне] нашла свою игру и поняла, что это покрытие ей подходит по стилю. Жаль, что ей пришлось сняться из-за травмы — не смогла дальше побороться и пройти по сетке», — цитирует Петрову ТАСС.

Калинская дошла до четвертого круга Уимблдона, где встречалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. При счете 3:6, 0:3 россиянка снялась с игры из-за травмы.

Победительницей турнира «Большого шлема» стала чешка Барбора Крейчикова, которая в финале обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
Надежда Петрова
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