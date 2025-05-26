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26 мая 2025, 19:45

Петрова: «Хачанову будет сложно пройти дальше третьего круга на Открытом чемпионате Франции»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова считает, что российскому теннисисту Карену Хачанову будет трудно пройти дальше третьего круга на Открытом чемпионате Франции.

«Карен Хачанов каждый матч не без борьбы будет играть. Думаю, он дойдет до третьего круга, а там его ждет американец Томми Пол. И хотя грунт — не самое любимое покрытие у американцев, но сейчас Пол показывает атлетичный, быстрый теннис, у него великолепная физика. Так что Карену сложно будет пройти дальше третьего круга», — сказала Петрова ТАСС.

Хачанов одержал победу над австралийским теннисистом Александаром Вукичем в первом круге со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В следующем раунде его соперником станет победитель матча между австрийцем Себастьяном Офнером и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Источник: ТАСС
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Ролан Гаррос
Карен Хачанов
Надежда Петрова
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