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Сегодня, 17:54

Петрова считает, что Хачанов должен побеждать Албота на «Ролан Гаррос

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова считает, что Карен Хачанов должен побеждать молдаванина Раду Албота в матче второго круга Открытого чемпионата Франции.

«У Карена после его пятисетовой победы будет ветеран тенниса Албот, который так же прошел через квалификацию, как и соперник Медведева, выиграл первый круг. Но у него уже было четыре матча, непростые игры — в 34 года, возможно, уже будет какая-то усталость. Первый матч для Карена был тревожным звоночком. Он выиграл первый матч, вытащив его с 0:2 по сетам. И наверняка пример Медведева у него перед глазами: нельзя недооценивать соперников, особенно тех, которые вышли через квалификацию. Они смогли приспособиться к условиям, как никто, надо быть начеку. Но все-таки Карен в хорошей физической и игровой форме, я очень рада, что после затишья наступил прорыв в его игре. На физике и по игре он должен проходить своего соперника», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Хачанов в первом круге обыграл француза Констана Летьена, после двух сетов он уступал 0:2. Однако россиянин сумел вырвать победу с итоговым счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/31/20566646.shtml?updated
Теннис
Карен Хачанов
Надежда Петрова
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