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Сегодня, 07:24

Петрова рассказала, что нужно Медведеву для победы над Хуркачем на Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open.

«В следующей игре Медведеву нужно установить для себя более высокую планку. Он встречается с непростым соперником, который при любой возможности пытается идти на сетку и доигрывать розыгрыш с лёта. Поэтому Дане очень важно хорошо принимать, быть внимательным на своих подачах, чтобы процент первых подач был выше. И играть поближе к задней линии, чтобы не давать Хуркачу возможность занимать позицию у сетки», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Медведев встретится с Хуркачем в среду, 24 января. Начало — в 03.00 по московскому времени. В 1/8 финала россиянин обыграл португальца Нуну Боржеша (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1).

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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