Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:28

Петрова: «У Павлюченковой довольно тяжело складывался этот сезон, я очень рада за ее успех на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала выступление россиянки Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«Я очень рада за Настю Павлюченкову. У нее довольно тяжело складывался этот сезон — поражение за поражением. Но на предыдущем турнире она смогла обыграть первую сеяную — и, видимо, почувствовала прилив сил и уверенность, а затем смогла дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос». Это поможет ей поправить ситуацию с рейтингом. Я очень рада за Настю», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Павлюченкова дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступила чешке Каролине Муховой.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 11 июня.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/07/20615444.shtml?updated
Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Надежда Петрова
0
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
«Ролан Гаррос», результаты матчей 1/4 финала: Свентек — Гауфф, Зверев — Этчеверри и другие
Петрова назвала Мирру Андрееву открытием «Ролан Гаррос» 2023 года
Петрова: «Все россияне достаточно неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева»
Янчук считает, что выступление на Открытом чемпионате Франции придаст уверенности Хачанову
Хаддад Майя обыграла Жабер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Тарпищев заявил, что Хачанов достойно сыграл против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос», результаты матчей 1/4 финала: Свентек — Гауфф, Зверев — Этчеверри и другие

Свентек обыграла Гауфф и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости