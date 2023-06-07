Петрова: «У Павлюченковой довольно тяжело складывался этот сезон, я очень рада за ее успех на «Ролан Гаррос»

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала выступление россиянки Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«Я очень рада за Настю Павлюченкову. У нее довольно тяжело складывался этот сезон — поражение за поражением. Но на предыдущем турнире она смогла обыграть первую сеяную — и, видимо, почувствовала прилив сил и уверенность, а затем смогла дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос». Это поможет ей поправить ситуацию с рейтингом. Я очень рада за Настю», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Павлюченкова дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступила чешке Каролине Муховой.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 11 июня.