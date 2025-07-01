Теннис
1 июля, 23:11

Петрова объяснила вылет Даниила Медведева в первом круге Уимблдона

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова назвал вылет Даниила Медведева в первом круге Уимблдона очень обидным. 29-летний россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи.

«Очень обидно потерять Медведева в первом круге. Особенно после его хорошего выступления на турнире в Галле. По словам Даниила, его соперник отыграл лучший матч, — приводит ТАСС слова Петровой. — В защиту Медведева скажу, что в первых кругах аутсайдеры, которые выходят против сеяных игроков, пытаются выложиться по максимуму и иной раз показывают действительно невероятный теннис. Иногда у них получается сыграть так, как Бонзи против Медведева. Он великолепно подавал — Даня только разводил руками. Был момент, когда у Медведева сдали нервы, он кинул ракетку, повернулся к своим: «Ну как же мне принимать подачу со скоростью 135 миль в час?» Также француз по окончании матча признался, что трава — его любимое покрытие. Она непредсказуемая, поэтому позволяет обыграть таких топовых игроков, как Даниил».

Даниил Медведев.Кризис Медведева: Даниилу нужно срочно что-то менять

Источник: ТАСС
