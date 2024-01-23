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Сегодня, 09:30

Петрова назвала сильные стороны Калинской

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила игру россиянки Анны Калинской на Australian Open-2024.

«Мне в целом нравится игра Анны. Она легкая, быстрая, шустрая, хорошо подходит ногами к мячу. У нее резкие, пушечные удары, она очень хорошо раскладывает соперниц и не дает им перехватить инициативу, играет первым номером. Дальше она будет играть с более опытными соперницами, поэтому ей важно собраться и не думать, кто стоит перед ней», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Ранее Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:4, 6:2) и впервые вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Далее россиянка сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Источник: «Газета.Ru»
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