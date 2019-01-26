Петра Квитова: "Это был великолепный финал"

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала свое выступление в финале Australian Open. В решающем матче ее обыграл японка Наоми Осака (7:6 (7:2), 5:7, 6:4)

- Невероятно. Не могу поверить, что я играла в финале. Это был великолепный финал, - сказала чешка в эфире телеканала Eurosport 1. - Наоми играла очень хорошо, поздравляю ее с победой и c титулом первой ракетки мира.

Это был отличный турнир для меня. Благодарю моих друзей и мою семью, а также тех, кто проводит этот турнир. Мне всегда нравится играть здесь. Спасибо моей команде за то, что вы поддерживаете меня. Спасибо большое, что помогли мне сохранить позитивный настрой, это было не всегда легко.