Первый тренер Медведева: «Победа над Синнером обязательно придаст Дане уверенности»

Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова считает победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона важной с точки зрения психологии.

«Даня перешагнул через психологический барьер. В последнее время он как будто впал уныние, а последний его матч с Синнером прошел очень грустно. Очень нужная победа, добытая вовремя, она обязательно придаст ему уверенности. Я очень рада за него, но впереди тоже ждет тяжелый матч», — цитирует ТАСС Крючкову.

В 1/2 финала Уимблдона Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.