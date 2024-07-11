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Первый тренер Медведева: «Победа над Синнером обязательно придаст Дане уверенности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова считает победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона важной с точки зрения психологии.

«Даня перешагнул через психологический барьер. В последнее время он как будто впал уныние, а последний его матч с Синнером прошел очень грустно. Очень нужная победа, добытая вовремя, она обязательно придаст ему уверенности. Я очень рада за него, но впереди тоже ждет тяжелый матч», — цитирует ТАСС Крючкову.

В 1/2 финала Уимблдона Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Екатерина Крючкова
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