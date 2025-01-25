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Сегодня, 08:25

Синнер — о снятии Джоковича с полуфинала Australian Open из-за травмы: «Грустно это видеть»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер пожелал скорейшего восстановления сербу Новаку Джоковичу, который снялся с полуфинала Открытого чемпионата Австралии-2025.

В 1/2 финала турнира «Большого шлема» в Мельбурне Джокович встречался с немцем Александром Зверевым. 37-летний серб отказался продолжать встречу из-за травмы после проигранного первого сета со счетом 6:7 (5:7). Позже он сообщил о том, что у него произошел надрыв мышцы.

«Не смотрел вживую, уже после увидел, как это произошло. Очень грустно видеть такие вещи, особенно в полуфинале турнира «Большого шлема». Но раз Новак снялся, значит, у него большие проблемы. Он побеждал здесь в прошлом, несмотря на некоторые физические ограничения, и всегда старался делать все возможное. Он так много дал теннису за все эти годы. Грустно это видеть. Желаю ему скорейшего восстановления», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В финал Australian Open 2025 года вышли Синнер и Зверев. Решающий матч в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 26 января.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Янник Синнер
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