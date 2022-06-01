Первая ракетка мира Свентек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Касаткиной
Свентек сыграет с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2. Свентек одержала 33-ю победу подряд.
На счету первой ракетки мира четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 11. У Пегулы, 11-е место в рейтинге WTA, — два эйса, одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Свентек сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 11) — 6:3, 6:2
Новости