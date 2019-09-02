Первая ракетка мира Осака вылетела в четвертом круге US Open

Первая ракетка мира японка Наоми Осака проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в четвертом круге US Open. Бенчич одержала верх в двух сетах, матч длился 1 час 28 минут.

Бенчич встретится с победительницей матча Донна Векич — Юлия Гергес, которые играют в эти минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Наоми Осака (Япония, 1) — 7:5, 6:4