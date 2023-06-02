Алькарас победил Шаповалова в третьем круге «Ролан Гаррос»
Испанец Карлос Алькарас обыграл канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 12 минут.
На счету первой ракетки мира 1 двойная ошибка и 7 из 16 реализованных брейк-пойнтов. У Шаповалова — 10 двойных ошибок и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.
Во втором сете Алькарас проигрывал 1:4 по сетам, но сумел победить — 6:4.
В четвертом круге испанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 26) — 6:1, 6:4, 6:2
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