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Сегодня, 23:41

Алькарас победил Шаповалова в третьем круге «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас обыграл канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 12 минут.

На счету первой ракетки мира 1 двойная ошибка и 7 из 16 реализованных брейк-пойнтов. У Шаповалова — 10 двойных ошибок и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Во втором сете Алькарас проигрывал 1:4 по сетам, но сумел победить — 6:4.

В четвертом круге испанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 26) — 6:1, 6:4, 6:2

Теннис
Roland Garros
Денис Шаповалов
Карлос Алькарас
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