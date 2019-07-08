Первая ракетка мира Барти проиграла Риске и не вышла в четвертьфинал Уимблдона

Первая ракетка мира Эшли Барти в матче четвертого круга Уимблдона проиграла американке Элисон Риске.

В четвертьфинале Риске сыграет с с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и испанкой Карлой Суарес Наварро. В другом матче четвертого круга украинка Элина Свитолина оказалась сильнее представительницы Хорватии Петры Мартич, а еще одна украинка Даяна Ястремская уступила Чжан Шуай.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Элисон Риске (США) – Эшли Барти (Австралия, 1) – 3:6, 6:2, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 8) – Петра Мартич (Хорватия, 24) – 6:4, 6:2

Чжан Шуай (Китай) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 1:6, 6:2.