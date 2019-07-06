Первая ракетка мира Барти пробилась в четвертый круг Уимблдона

Представительница Австралии Эшли Барти вышла в четвертый круг Уимблдона. В матче третьего раунда она обыграла Хэрриет Дарт из Великобритании - 6:1, 6:1.Встреча продолжалась 54 минуты.
Также в четвертый круг вышли бельгийка Элисе Мертенс и американка Элисон Риске.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - 6:1, 6:1
Элисе Мертенс (Бельгия, 21) - Ван Цян (Китай, 15) - 6:2, 6:7 (9:11), 6:4
Элисон Риске (США) - Белинда Бенчич (Швейцария, 13) - 4:6, 6:4, 6:4
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