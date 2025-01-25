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Сегодня, 15:40

Соболенко — своей команде после поражения на Australian Open: «Не хочу видеть вас неделю»

Алина Савинова
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко в шутку обвинила свою команду в поражении в финале Открытого чемпионата Австралии-2025.

В решающем матче 26-летняя белоруска уступила американке Мэдисон Кис (3:6, 6:2, 5:7) и не смогла в третий раз подряд защитить титул Australian Open. Ранее она выигрывала турнир в 2023 и 2024 годах.

«Как всегда, это ваша вина, ребята. Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу (смеется). Нет, в любом случае больше спасибо вам за все. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Просто Мэдисон играла невероятно. Правда, я ничего не смогла сделать в этом матче. В следующий раз, когда мы встретимся, я сыграю против нее получше. И, конечно, посылаю любовь своей команде. Я все равно вас люблю, даже несмотря на то, что мы проиграли», — сказала Соболенко на церемонии награждения.

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Белоруска за карьеру завоевала 24 титула на уровне WTA. Из турниров «Большого шлема» она также выигрывала Открытый чемпионат США в 2024 году.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Мэдисон Кис
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