Австралийцы Перселл и Томпсон стали чемпионами US Open в парном разряде
Австралийский дуэт Макс Перселл/Джордан Томпсон выиграл в финале US Open в парном разряде.
В матче за титул теннисисты переиграли немцев Кевина Кравича и Тима Пюца в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась в 1 час 36 минут.
Перселл выиграл второй турнир «Большого шлема» после Уимблдона-2022. Для Томпсона это дебютный трофей на «мейджоре».
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Финал
Макс Перселл/Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 10) — 6:4, 7:6 (7:4)
Источник: Сетка US Open
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