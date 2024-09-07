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Сегодня, 21:06

Австралийцы Перселл и Томпсон стали чемпионами US Open в парном разряде

Руслан Минаев
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Макс Перселл и Джордан Томпсон.
Фото Reuters

Австралийский дуэт Макс Перселл/Джордан Томпсон выиграл в финале US Open в парном разряде.

В матче за титул теннисисты переиграли немцев Кевина Кравича и Тима Пюца в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась в 1 час 36 минут.

Перселл выиграл второй турнир «Большого шлема» после Уимблдона-2022. Для Томпсона это дебютный трофей на «мейджоре».

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Макс Перселл/Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 10) — 6:4, 7:6 (7:4)

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
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