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Перед матчем Хачанова и Кирьоса произошла драка фанатов. Один из них — в форме сборной России по футболу

12:47
Драка на Australian Open. Фото twitter.com/sadieadlers
Драка на Australian Open. Фото twitter.com/sadieadlers
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Россиянин Карен Хачанов встречается с австралийцем Ником Кирьосом в матче третьего круга Australian Open (2:6, 6:7 (5:7). Перед началом встречи произошла драка между двумя фанатами. Один из них был в форме сборной России по футболу. Охрана увела его с трибун, тогда как второй болельщик остался.

По информации Herald Sun, Федерация тенниса Австралии проводит расследование случившегося.

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