Перед матчем Хачанова и Кирьоса произошла драка фанатов. Один из них — в форме сборной России по футболу
12:47
Россиянин Карен Хачанов встречается с австралийцем Ником Кирьосом в матче третьего круга Australian Open (2:6, 6:7 (5:7). Перед началом встречи произошла драка между двумя фанатами. Один из них был в форме сборной России по футболу. Охрана увела его с трибун, тогда как второй болельщик остался.
little fight before kyrgios match #AusOpen pic.twitter.com/mB07u7kiIs— steph (@sadieadlers) January 25, 2020
По информации Herald Sun, Федерация тенниса Австралии проводит расследование случившегося.
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