Россиянин Карен Хачанов встречается с австралийцем Ником Кирьосом в матче третьего круга Australian Open (2:6, 6:7 (5:7). Перед началом встречи произошла драка между двумя фанатами. Один из них был в форме сборной России по футболу. Охрана увела его с трибун, тогда как второй болельщик остался.

По информации Herald Sun, Федерация тенниса Австралии проводит расследование случившегося.