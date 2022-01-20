Пэр обыграл Димитрова и сыграет с Циципасом в третьем круге Australian Open

Француз Бенуа Пэр вышел в третий круг Australian Open. Во втором круге Пэр обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2). В третьем круге Пэр встретится с греком Стефаносом Циципасом, который ранее победил аргентинца Себастьяна Баэса. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 54 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Бенуа Пэр (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 26) — 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)