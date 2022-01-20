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Сегодня, 11:35

Пэр обыграл Димитрова и сыграет с Циципасом в третьем круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Француз Бенуа Пэр вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге Пэр обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

В третьем круге Пэр встретится с греком Стефаносом Циципасом, который ранее победил аргентинца Себастьяна Баэса.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Бенуа Пэр (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 26) — 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)

Теннис
Australian Open
Бенуа Пэр
Григор Димитров
Стефанос Циципас
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