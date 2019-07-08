22:15 | Теннис — "Большой шлем"

Пелья обыграл Раонича и вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Аргентинский теннисист Гвидо Пелья победил канадца Милоша Раонича в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 8:6. Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты.

В четвертьфинале Пелья сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Гвидо Пелья (Аргентина, 26) - Милош Раонич (Канада, 15) - 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 8:6

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