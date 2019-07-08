Пелья обыграл Раонича и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Аргентинский теннисист Гвидо Пелья победил канадца Милоша Раонича в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 8:6. Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты.
В четвертьфинале Пелья сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Гвидо Пелья (Аргентина, 26) - Милош Раонич (Канада, 15) - 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 8:6
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