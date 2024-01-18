Пегула уступила 51-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула во втором круге Australian Open уступила француженке Кларе Бюрель со счетом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 29-летней американки 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. У 51-й ракетке мира 2 эйса, 4 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Бюрель встретится с соотечественницей Осеан Доден.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Клара Бюрель (Франция) — Джессика Пегула (США, 5) — 6:4, 6:2