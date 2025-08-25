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25 августа 2025, 06:50

Блинкова сыграет с Пегулой во втором круге US Open

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Джессика Пегула в первом круге US Open Обыграла египтянку Майар Шериф со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 31-летней американки эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Пегула встретится с россиянкой Анной Блинковой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 4) — Майар Шериф (Египет) — 6:0, 6:4

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US Open
Анна Блинкова
Джессика Пегула
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