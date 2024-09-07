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Сегодня, 14:28

Пегула оценила свои шансы обыграть Соболенко в финале US Open-2024

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Американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от финального матча US Open-2024, в котором ей предстоит встретиться с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

«Думаю, у меня есть игра, которая может вывести ее из зоны комфорта. Нужно играть агрессивно, заставить соперницу двигаться, умно подавать и поддавливать на приеме. Нужно просто играть в свой теннис, как я это делаю. Верю, что у меня получится реализовать задуманное», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Матч между Пегулой и Соболенко состоится в субботу, 7 сентября.

Арина Соболенко. Арина Соболенко — Джессика Пегула: дата и время начала финала US Open-2024
Теннис
US Open
Арина Соболенко
Джессика Пегула
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