Пегула обыграла Стосур во втором круге Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла австралийку Саманту Стосур в матче второго круга Australian Open — 6:0, 6:1.

Матч длился 52 минуты. В третьем круге Пегула встретится с Кристиной Младенович из Франции.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:0, 6:1