Пегула обыграла Стосур во втором круге Australian Open
14:28
Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла австралийку Саманту Стосур в матче второго круга Australian Open — 6:0, 6:1.
Матч длился 52 минуты. В третьем круге Пегула встретится с Кристиной Младенович из Франции.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:0, 6:1
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю