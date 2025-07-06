Павлюченковой не засчитали розыгрыш после аута соперницы на Уимблдоне

В матче четвертого круга Уимблдона между Анастасией Павлюченковой и британкой Сонай Картал система электронного судейства ошиблась, не зафиксировав явный аут на геймболе.

При счете 4:4 в первом сете после удара Картал мяч ушел за пределы ограничительных линий корта. Павлюченкова должна была повести 5:4, однако электронная система не сработала. Судья назначил переигровку, и в итоге россиянка проиграла гейм. После этого Павлюченкова заявила арбитру на вышке, что у нее украли этот гейм.

«Я не знаю, был мяч в корте или в ауте, я не знаю. Вы не можете этого доказать. Она местная, и они могут говорить что угодно. Вы украли у меня гейм», — сказала россиянка.