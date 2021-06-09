Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» шансы Анастасии Павлюченковой в 1/2 финала Roland Garros против словенки Тамары Зиданшек. Встреча пройдет 10 июня, начало — в 16.00 (мск).

«Настя подходит к этому матчу фаворитом. Есть опасения относительно физической формы. В последних трех матчах она отбегала по три сета. Павлюченкова технически очень хорошо смотрится на этом турнире. Полуфинал с Зиданшек — это прямая дорога к финалу для Насти.

Силы могут закончиться, но такие шансы даются только раз в жизни. Финал на кону, все силы нужно собрать, слово «усталость» нужно забыть. Настя играет в атакующем стиле, а Зиданшек играет плотными ударами на удержание мяча в корте. Если Павлюченкова будет играть от себя, попадать в важных розыгрышах, то должна легко выиграть. С такой сеткой нужно брать трофей, тем более, Швентек проиграла. У Насти открыт путь к титулу, второго такого шанса может больше не быть в жизни», — заявила Чакветадзе «СЭ».

За выход в финал 29-летняя россиянка поборется с 85-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек.

(Антон Иванов)