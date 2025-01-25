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Сегодня, 08:56

Павлюченкова заработала самые крупные призовые среди россиян на Australian Open-2025

Сергей Ярошенко
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Стало известно сколько российские теннисты заработали за выступление на Australian Open — 2025.

Наибольшие призовые у Анастасия Павлюченковой за выход в четвертьфинал в женском одиночном разряде — 418 950 долларов. Мирра Андреева заработала 343 350 долларов , Вероника Кудерметова — 282 870 долларов, Дарья Касаткина — 264 600 долларов, Диана Шнайдер — 261 450 долларов, Анна Блинкова — 144 270 долларов, Людмила Самсонова — 144 270 долларов.

Среди мужчин больше остальных забрал Карен Хачанов — 182 700 долларов. Даниил Медведев получил 126 000 долларов, Андрей Рублев — 83 160 долларов.

Турнир «Большого шлема» завершится 26 января. В последний день итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев разыграют титул в мужском одиночном разряде.

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублев
Анна Блинкова
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Карен Хачанов
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
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