Павлюченкова вылетела с Roland Garros в парном разряде

Еще одна представительница России закончила борьбу на Roland Garros. В матче 2-го круга женского парного разряда Анастасия Павлюченкова и бельгийка Кирстен Флипкенс проиграли украинке Марте Костюк и белоруске Александре Соснович.

Ранее из розыгрыша турнира выбыли россиянка Варвара Грачева и итальянка Ясмин Паоли.

В одиночном разряде представительниц России уже не осталось.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Марта Костюк/Александра Соснович (Украина/Белоруссия) — Кирстен Флипкенс/Анастасия Павлюченкова (Бельгия/Россия) — 6:3, 4:6, 6:2