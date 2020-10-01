Павлюченкова в паре с Флипкенс пробилась во второй круг Roland Garros
14:28
Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с бельгийской Кирстен Флипкенс в 1-м круге Roland Garros в двух сетах обыграли украино-канадский дуэт Бондаренко/Фишман — 6:4, 6:1. Матч длился час и 24 минуты.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Кирстен Флипкенс/Анастасия Павлюченкова (Бельгия/Россия) — Катерина Бондаренко/Шэрон Фишман (Украина/Канада) — 6:4, 6:1
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