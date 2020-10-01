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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Павлюченкова в паре с Флипкенс пробилась во второй круг Roland Garros

14:28
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Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с бельгийской Кирстен Флипкенс в 1-м круге Roland Garros в двух сетах обыграли украино-канадский дуэт Бондаренко/Фишман — 6:4, 6:1. Матч длился час и 24 минуты.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кирстен Флипкенс/Анастасия Павлюченкова (Бельгия/Россия) — Катерина Бондаренко/Шэрон Фишман (Украина/Канада) — 6:4, 6:1

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