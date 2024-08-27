Павлюченкова сыграет с Коччаретто во втором круге US Open
Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто победила украинку Катерину Байндль в первом круге US Open — 6:3, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 7 минут.
Во втором круге итальянка встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:0
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