Павлюченкова проиграла Свентек в третьем круге US Open-2024

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла обыграть представительницу Польши Игу Свентек в третьем круге US Open-2024.

Матч завершился со счетом 4:6, 2:6. Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.

27-я ракетка мира Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила только 1 двойную ошибку и не создала ни одного брейк-пойнта. У 1-й ракетки мира Свентек ни одного эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей Свентек станет россиянка Людмила Самсонова. Счет в личных встречах 3-0 в пользу польки.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 6:4, 6:2