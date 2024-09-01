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Анастасия Павлюченкова — Ига Швентек: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Павлюченкова сыграет со Швентек в третьем круге US Open 1 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с полькой Игой Швентек в третьем круге US Open 2024 в ночь на 1 сентября. Начало — в 02.00 по московскому времени. Матч пройдет на корте имени А. Эша Национального теннисного центра имени Билли Джина Кинга в Нью-Йорке (США).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Павлюченкова — Швентек можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

33-летняя Павлюченкова — 27-й номер рейтинга WTA. 23-летняя Швентек — 1-я ракетка мира.

Открытый чемпионат США по теннису 2024 пройдет с 19 августа по 8 сентября.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Ига Свентек
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