Павлюченкова рассказала о травме, которая беспокоила ее во время Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что играла на Roland Garros с травмой. В финале турнира россиянка проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (1:6, 6:2, 4:6).

«Признаюсь честно, не говорила, потому что продолжала играть на турнире. Не хотелось, чтобы об этом слышали соперницы. В матче с Соболенко я была в плохой форме. Не знаю, как вообще выиграла. Брала медицинский перерыв, пришлось затейпировать ногу.

У меня были проблемы с левым коленом. Оно очень болело. В третьем сете с Соболенко сказала себе: «Если выиграю этот матч, я расплачусь».

Так обидно: я хорошо играю, но мое тело говорит, что не может продолжать. Чем больше играю, тем хуже становится. Когда я приземлялась на подаче, сильно болело бедро, пришлось затейпировать», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.

Для 29-летней россиянки это первый выход в финал на турнире «Большого шлема».