Павлюченкова рассказала о травме, которая беспокоила ее во время Roland Garros
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что играла на Roland Garros с травмой. В финале турнира россиянка проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (1:6, 6:2, 4:6).
«Признаюсь честно, не говорила, потому что продолжала играть на турнире. Не хотелось, чтобы об этом слышали соперницы. В матче с Соболенко я была в плохой форме. Не знаю, как вообще выиграла. Брала медицинский перерыв, пришлось затейпировать ногу.
У меня были проблемы с левым коленом. Оно очень болело. В третьем сете с Соболенко сказала себе: «Если выиграю этот матч, я расплачусь».
Так обидно: я хорошо играю, но мое тело говорит, что не может продолжать. Чем больше играю, тем хуже становится. Когда я приземлялась на подаче, сильно болело бедро, пришлось затейпировать», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.
Для 29-летней россиянки это первый выход в финал на турнире «Большого шлема».
Дополнительная информация:
https://www.tennismajors.com/wta-tour-news/roland-garros-runner-up-pavlyuchenkova-reveals-ongoing-knee-problem-418296.html
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