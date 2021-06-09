Павлюченкова рассказала о тактике, которая помогла ей победить Рыбакину в 1/4 финала Roland Garros
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (6:7 (2:7), 6:2, 9:7) в 1/4 финала Roland Garros.
«Меня не удивило, как она начала, потому что я, конечно, смотрела ее матчи раньше, и мы много тренировались. Поэтому ожидала, что все может случиться. Она способна подавать бомбы и играть жестко, чтобы у меня не было шансов.
Можно только цепляться, так я и поступила. Верила в свои шансы. Я знаю, что боец, поэтому буду бороться до конца. Это и делала.
На самом деле, всегда так сильно хотела попасть в полуфинал, что теперь этого добилась и в каком-то смысле реагирую нейтрально. Конечно, я рада, но делаю свою работу — впереди еще матчи. Стараюсь максимально насладиться моментом, но не придаю этому большого значения. Живу настоящим, а там посмотрим. Но я очень довольна победой", — цитирует Павлюченкову официальный сайт WTA.
В полуфинале соперницей Павлюченковой станет Тамара Зиданшек из Словении.
Дополнительная информация:
https://www.wtatennis.com/news/2168076/pavlyuchenkova-overcomes-rybakina-for-first-grand-slam-semifinal-at-french-open
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