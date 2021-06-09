Павлюченкова рассказала о тактике, которая помогла ей победить Рыбакину в 1/4 финала Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (6:7 (2:7), 6:2, 9:7) в 1/4 финала Roland Garros.

«Меня не удивило, как она начала, потому что я, конечно, смотрела ее матчи раньше, и мы много тренировались. Поэтому ожидала, что все может случиться. Она способна подавать бомбы и играть жестко, чтобы у меня не было шансов.

Можно только цепляться, так я и поступила. Верила в свои шансы. Я знаю, что боец, поэтому буду бороться до конца. Это и делала.

На самом деле, всегда так сильно хотела попасть в полуфинал, что теперь этого добилась и в каком-то смысле реагирую нейтрально. Конечно, я рада, но делаю свою работу — впереди еще матчи. Стараюсь максимально насладиться моментом, но не придаю этому большого значения. Живу настоящим, а там посмотрим. Но я очень довольна победой", — цитирует Павлюченкову официальный сайт WTA.

В полуфинале соперницей Павлюченковой станет Тамара Зиданшек из Словении.