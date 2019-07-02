16:58 | Теннис — "Большой шлем"

Павлюченкова проиграла Бенчич на старте Уимблдона

0
Обсудить

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге Уимблдонского турнира.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:2, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия) - Кэти Суон (Великобритания, WC) - 6:2, 6:4

Ван Яфань (Китай) - Тереза Мартинцова (Чехия, Q) - 6:2, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/11/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ