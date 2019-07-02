Павлюченкова проиграла Бенчич на старте Уимблдона

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге Уимблдонского турнира.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 13) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:2, 6:3
Лаура Зигемунд (Германия) - Кэти Суон (Великобритания, WC) - 6:2, 6:4
Ван Яфань (Китай) - Тереза Мартинцова (Чехия, Q) - 6:2, 7:5
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