Павлюченкова поздравила Крейчикову с победой на Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поздравила свою соперницу Барбору Крейчикову с победой на Roland Garros. Чешка победила в финале — 6:1, 2:6, 6:4.

«Забавно: с самого детства я готовила речь к тому моменту, когда я буду стоять на такой сцене, — сказала россиянка в эфире канала Eurosport 1. — А сейчас у меня нет слов. Хочу поблагодарить болельщиков. Сейчас вас очень много. Я видела вашу поддержку, для меня это очень многое значит. Организаторы турнира поработали здорово. Большое спасибо родителям и брату и без меня их здесь не было.

Брат сказал мне, что большие победы у меня впереди. Спасибо тебе, что веришь меня и двигаешь меня вперед. Спасибо моим друзьям, они прилетели через полмира на один матч. Спасибо вам, это для меня очень многое значит, даже больше, чем трофей.

Хочу поздравить Барбору. Ты очень храбрая и сильная, у тебя хватает сил играть и пару, и одиночку. У меня уже сил не осталось".

Крейчикова впервые в своей карьере выиграла турнир «Большого шлема».